"Lamentarsi non serve, è la lotta che conta"

di Giulia Beneventi

"Quando arrivi a una certa età ci pensi, che non ti è più rimasto molto tempo. Ma penso anche che sono fortunato, e finché ci sono non voglio sentire lamentele sul mondo che va a catafascio, o su quanto sia inutile lottare".

Adelmo Cervi, figlio di Aldo, uno dei sette fratelli fucilati dai fascisti nel 1943, ha celebrato i suoi ottant’anni giovedì 24 agosto. Una festa insieme agli amici e a tutti quelli che gli vogliono bene, tirando anche un respiro di sollievo visto che circa dieci giorni prima aveva affrontato un intervento d’urgenza per l’inserimento di un pacemaker.

Il cuore ha deciso di farle uno scherzo, proprio vicino al suo compleanno?

"È successo in conseguenza a una caduta sugli scogli, mi trovavo a Livorno. Mi si era leggermente fratturata una costola e si sa, a noi anziani la prima cosa che controllano è sempre il cuore. Hanno visto che si era indebolito e hanno ritenuto di operarmi d’urgenza. Io non avevo avuto avvisaglie, certo non facevo più le scale tutte d’un fiato, ma nulla di particolare".

Ora come sta?

"Bene, ma devo stare attento a non sforzarmi troppo. Già ieri sera (giovedì sera, ndr) è stata un po’ impegnativa, ma almeno non sono immobile".

Il prossimo 28 dicembre saranno passati 80 anni anche dalla fucilazione di suo padre e dei suoi zii. Oggi che ha raggiunto questa età, come vede il mondo e la società?

"Con tutta quella che è stata la mia storia, cercando sempre di rimanere coerente col sacrificio di mio padre e di chi ha dato la vita per la democrazia, non sono certo entusiasta. Dopo essere stati governati da un miliardario, ora siamo arrivati ancora più a destra con chi porta la fiamma tricolore attaccata ai vestiti. Può essere che sia il nostro destino, in questo mondo capitalista e comandato dalle multinazionali, ma bisogna continuare a lottare per garantire i diritti che servono e per conquistare quelli che, seppur rappresentano il minimo indispensabile, ancora non ci sono. Con tanti che vivono nella miseria più totale, è mai possibile che siamo ancora qui a parlare del salario minimo?".

Non c’è speranza quindi?

"L’unica che trovo è nei giovani, ho molta fiducia in loro. Giro spesso nelle scuole per incontrare i ragazzi, e vedo che se si parla loro con il cuore capiscono davvero quanto bisogno ci sia della loro energia e volontà di cambiare le cose. Io poi, sarò onesto, sono stanco di partecipare a incontri dove ci sono solo teste grigie. Per capire come mai la gente non va più a votare, varrebbe la pena partire dai giovani secondo me. E soprattutto agire, esserci, e non lamentarsi".

Mai?

"No, non serve. Se riuscissimo tutti a mettere in pratica un 20% di quello che diciamo, faremmo la rivoluzione. Dal canto mio è una vita che mi batto e a 80 anni sono ancora sulla breccia. Vede? A lottare ci si mantiene giovani".