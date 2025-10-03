L’amicizia via web si trasforma in un incubo

Un uomo di 46 anni residente a Sassuolo è stato denunciato per atti persecutori nei confronti di una donna che aveva rifiutato le sue avances.

L’uomo aveva conosciuto la vittima tramite un video che lei aveva pubblicato su TikTok. Era nata una sorta di corrispondenza, cobn scambio di numeri di telefono, che l’uomo ha frainteso, mostrandosi in atteggiamenti sessualmente espliciti.

La donna aveva deciso allora di chiudere la corrispondenza, suscitando le ire di lui. Anche dieci telefonate al giorno, messaggi e pedinamenti. Un atteggiamento ossessivo. Le minacce sono arrivate a tal punto che la donna ha dovuto cambiare le proprie abitudini per paura della sua incolumità.

I carabinieri di Castelnovo Monti hanno avviato le indagini e hanno denunciato l’uomo alla Procura di Reggio Emilia per il reato di atti persecutori.

La Procura ha richiesto e ottenuto l’applicazione della misura cautelare consistente nel divieto di avvicinamento alla vittima, con l’obbligo di mantenere una distanza di 1500 metri e di non comunicare con lei in alcun modo, e l’applicazione del braccialetto elettronico.

Il provvedimento è stato eseguito dai carabinieri della stazione di Sassuolo dove vive il 46enne. La donna, terrorizzata dalle minacce e dai ricatti, si era rivolta ai carabinieri che hanno raccolto le sue testimonianze e hanno condotto le indagini.

Secondo quanto emerso, l’uomo aveva iniziato a molestare la donna dopo che lei aveva rifiutato le sue avances, arrivando a minacciarla di sfregio con acido e di morte se non si fosse decisa a intraprendere una relazione sentimentale con lui.

La misura cautelare applicata nei confronti dell’uomo è severa e prevede non solo il divieto di avvicinamento alla vittima, ma anche l’obbligo di indossare un braccialetto elettronico per monitorare i suoi movimenti.

I carabinieri hanno lavorato in stretta collaborazione con la Procura di Reggio Emilia per raccogliere le prove e garantire la sicurezza della vittima.

Settimo Baisi