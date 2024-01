L’amico muore di overdose. Per lei obbligo di firma giornaliero

È stato convalidato l’arresto di Sara Perez Luz, la 38enne arrestata nella serata di mercoledì in via Dell’Abate, in centro storico, dopo la morte per overdose di un 24enne gambiano, suo compagno.

Il giovane era noto alle forze dell’ordine per reati contro la persona, il patrimonio e in materia di stupefacenti e appena una settimana fa era stato arrestato per spaccio. Anche per lui ieri avrebbe dovuto svolgersi l’udienza di convalida, ma è stato soltanto acquisito il certificato di morte.

Per la donna, invece – che ha dato l’allarme al 118 ammettendo poi con la polizia di aver fatto uso di droghe insieme alla vittima – si è svolta l’udienza davanti al giudice Sarah Iusto.

La donna, infatti, dopo il decesso del giovane era stata portata in questura e perquisita: aveva con sé 21 involucri di cocaina, 10 di eroina e un sacchetto con dell’altra eroina. La 38enne era stata quindi arrestata per detenzione di stupefacente ai fini di spaccio.

"Lei ha dichiarato che la sostanza stupefacente ritrovata dalla polizia non era sua perché non sapeva che il borsello la contenesse", ha riferito il suo avvocato difensore, Carmen Pisanello, al termine dell’udienza.

Il pm aveva chiesto per l’indagata la custodia cautelare in carcere, mentre il giudice ha disposto l’obbligo di firma giornaliero.