L’amministratrice indagata fa denuncia: "Ho ricevuto minacce"

Sporge denuncia, per le minacce ricevute, l’amministratrice condominiale Graziella Castiglioni, indagata dalla Procura per truffa, appropriazione indebita e sostituzione di persona. "Graziella Castiglioni – dice il suo legale, l’avvocato Carmine Migale – ha presentato denuncia, contro ignoti, ai carabinieri di Scandiano per le minacce subite personalmente. Ha anche ricevuto minacce e intimidazioni sui social. Sono in corso le indagini". Nelle scorse settimane a Scandiano, Rubiera e Casalgrande sono stati organizzati incontri pubblici sulla vicenda che sta creando tanta preoccupazione e rabbia tra molti cittadini per bollette inevase, utenze a rischio, probabili buchi nei conti correnti condominiali. Lo ‘Studio Graziella Castiglioni’ aveva cessato l’attività. Colpiti condomini e inquilini a Scandiano, Rubiera, Sassuolo. Non sono mancate, nel corso degli incontri pubblici alla presenza di tante persone, le testimonianze dei cittadini in grande difficoltà per bollette e spese condominiali non pagate.

m. b.