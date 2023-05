"L’amministrazione chiarisca i suoi rapporti con la cooperativa Azzurra"

Un’interrogazione per chiedere chiarimenti sul ruolo dell’amministrazione comunale di Scandiano nei rapporti con il gestore degli impianti sportivi cooperativa Azzurra.

Il documento è stato presentato dai consiglieri comunali di minoranza del gruppo misto dopo la notizia, riferita nell’edizione di ieri, della bocciatura del bilancio della cooperativa Azzurra che si occupa del tempo libero a Scandiano gestendo le piscine e i campi da tennis. Sono state sollevate critiche per la gestione degli impianti sportivi e proteste sono emerse soprattutto da parte dei tennisti. I consiglieri Alessandro Nironi Ferraroni, Davide Beltrami e Chiara Ferrari intervengono dopo i "disservizi lamentati da diversi utenti nella gestione dei campi da tennis affidati alla cooperativa Azzurra".

L’opposizione ricorda inoltre "l’evento del tutto eccezionale della mancata approvazione del bilancio d’esercizio della cooperativa". Il gruppo misto sollecita risposte all’amministrazione comunale per le eventuali "criticità nella gestione del circolo tennis di Scandiano e, più in generale, degli impianti sportivi affidati in gestione alla cooperativa". Nironi Ferraroni, Beltrami e Ferrari chiedono di conoscere gli interventi adottati dal Comune e anche "quali azioni rimediali l’amministrazione comunale intenda porre in essere in futuro con dettaglio delle stesse". mat. b.