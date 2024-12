L’amministrazione comunale ringrazia il carabiniere Michele Carrieri

Auguri speciali al carabiniere Michele Carrieri, che ha dedicato 36 anni alla stazione gattaticese, con una festa organizzata dall’Amministrazione comunale. "Carrieri, giunto a Gattatico da giovane, ha prestato servizio instancabilmente sul nostro territorio, diventando un punto di riferimento per la comunità", spiega la giunta, che ha donato una targa a lui e ad altri tre carabinieri che hanno recentemente raggiunto la pensione dopo aver prestato servizio nella stazione locale: Claudio Franchetto, Marco Lucchetta e Antonino Cantale. Il sindaco Finucci ha espresso stima, sottolineando quanto sia prezioso il contributo dell’Arma e come la loro dedizione sia fondamentale per garantire la sicurezza. Erano presenti il comandante, luogotenente Danilo Bianchi, il capitano Roberto Iandiorio, colleghi, amici e la Polizia locale col comandante Davide Grazioli.

f.c.