L’Amministrazione incontra le frazioni. Tre appuntamenti

Proseguono gli incontri nelle frazioni del Comune di Casalgrande in vista delle elezioni dei Consigli di Frazione programmate per il 26 gennaio. Incontri che hanno come obiettivo quello di sensibilizzare la cittadinanza sul ruolo dei

consigli, raccogliere le candidature per le liste e per ricoprire il ruolo di presidente e scrutatore, ma anche un’occasione di confronti con l’Amministrazione. Stasera alle 20,45 alla sala espositiva ‘Gino Strada’ incontro rivolto ai cittadini di Casalgrande e Casalgrande Alto. Domani alle 20,45 alla sala parrocchiale di Villalunga e giovedì alle 20,45, alla sala civica del Parco Liofante di Salvaterra. Tra i temi all’ordine del giorno anche le politiche abitative oltre ai problemi delle comunità locali.