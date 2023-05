L’amministrazione raccoglie idee e proposte dei ragazzi

Un gruppo di ragazzi "fortemente motivato e col desiderio di far sentire la propria voce" ha partecipato l’altra sera al primo incontro, al teatro di Luzzara, del Progetto Giovani, voluto dal Comune per raccogliere la visione dei ragazzi per il futuro del paese, in particolare sui temi della cultura e della organizzazione degli eventi prima e, successivamente, sulla valorizzazione dei luoghi. Nella prima serata sono stati brevemente presentati anche i progetti per i giovani dell’Unione Bassa Reggiana, ovvero "Planning by Bike" e "Mappe di Comunità". I ragazzi poi sono stati suddivisi in tre gruppi di lavoro, in cui ciascuno ha potuto esprimere idee, proposte e opinioni. L’amministrazione comunale (rappresentata dal sindaco Elisabetta Sottili, dall’assessore Monica Borioli, dai consiglieri Giacomo Poma, Stefania Musi, Simone Govi e Alessia Battisti), si è impegnata ad analizzare quanto è emerso e a fornire ai ragazzi un resoconto su quanto emerso. Gli incontri proseguiranno per sviluppare le idee al vaglio della locale amministrazione. La serata si è conclusa con apericena e un dj set.