L’amministrazione si scusa per i disagi

Ritardi a Casalgrande per il servizio del trasporto degli studenti delle scuole medie. A confermarli l’amministrazione comunale che intende "scusarsi con le famiglie dei ragazzi della scuola secondaria che hanno subito gli effetti di un rilevante disservizio nel trasporto scolastico il 13 febbraio. I disservizi dipendono da una società di gestione che non è stata scelta da questa amministrazione, ma attraverso una convenzione con Intercent-Er, l’Agenzia per lo sviluppo dei mercati telematici della Regione. A quanto è stato possibile ricostruire, a causa della mancanza, per problemi tecnici, di un mezzo di trasporto dal servizio, nell’orario di ritorno da scuola delle 13 sono state accorpate le corse della linea 1 e 2 causando i primi ritardi nel trasporto degli alunni a casa che si sono poi ripercossi sulla linea 5 delle 14 causando i ritardi sull’operatività delle linee 2 e 5".

L’amministrazione è stata avvertita del problema "solo a fatti avvenuti senza la possibilità di avvisare tempestivamente le famiglie: questo ha reso ancor più complicata la gestione del rientro a casa dei ragazzi. E’ stata ribadita all’azienda la necessità di prestare la massima attenzione a tutti gli aspetti organizzativi del servizio e tempestività della comunicazione in caso di eventuali ritardi-contrattempi".

m. b.