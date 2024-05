L’amministrazione s’impegna a tutelare i portici cittadini

Il consiglio comunale di Correggio ha approvato all’unanimità una mozione presentata dai consiglieri del gruppo di Centrodestra (Simone Mora, Gianluca Nicolini, Patrizia Amadei e Vincenzo Mariani) per individuare nel prossimo Pug delle normative di tutela della pavimentazione dei portici e per studiare forme di sostegno pubblico ai proprietari dei fabbricati storici per poter favorire periodiche operazioni di restauro delle pavimentazioni e dei soffitti degli stessi immobili.

Va detto che il centro storico correggese vanta oltre un chilometro di portici, vere e proprie "strade coperte" di pubblica fruizione, che però hanno manutenzioni di competenza dei privati.

La mozione approvata in consiglio comunale impegna l’amministrazione pubblica locale ad adottare delle norme di tutela e di valorizzazione dei portici cittadini, valutando pure strumenti economici a sostegno del recupero da parte dei privati per pavimentazioni e altre parti dei portici (tra cui controsoffitti e pilastri) per incentivare il restauro e migliorare così la qualità dell’ambiente circostante e il decoro generale del centro storico correggese.