L’amministrazione sostituirà mille punti luce

Il consiglio comunale di Bagnolo ha approvato una variazione di bilancio che permette di coprire con risorse proprie dell’ente locale tutta la spesa necessaria per finanziare il primo stralcio di lavori di efficientamento energetico della pubblica illuminazione, che riguarderà mille punti luce del territorio comunale. Si tratta di una spesa totale di 700 mila euro.

"L’operazione – spiega il sindaco Gianluca Paoli – ha comportato l’applicazione di quote di avanzo per circa 466.000 euro, della diversa destinazione di 138.000 euro di investimenti e l’applicazione di 96.000 euro di maggiori entrate dall’addizionale comunale Irpef. Abbiamo evitato il ricorso ai soliti strumenti a cui ci avevano abituato le amministrazioni precedenti, cioè indebitamenti (che ai tassi di interesse attuali avrebbero vanificato buona parte dei risparmi dei prossimi anni) o vendita di azioni Iren".

La Giunta ha deciso di reinvestire il maggior gettito di un’entrata straordinaria non preventivata in un’opera di efficientamento che abbatterà da subito i costi energetici e quindi le spese in parte corrente, per un risparmio che permetterà di affrontare più agevolmente i prossimi anni.

Antonio Lecci