L’amore di Amos e Mina "Io oggi ringrazio lei"

L’otto marzo rappresenta una festa molto importante per il nostro Paese. La giornata internazionale della donna viene infatti celebrata con tante iniziative. Un’occasione per ricordare il ruolo fondamentale delle donne nella società, nel lavoro e ovviamente nelle famiglie.

Tantissime sono anche le mogli che accudiscono i mariti nella malattia e nelle situazioni in cui è richiesta un’assistenza quotidiana.

Amos Bonacini di Albinea proprio oggi compie 92 anni. Nel corso di tutta la sia vita ha avuto al fianco la moglie Massimina ‘Mina’ Borziani che ha sempre aiutato il marito a superare momenti difficilissimi. Si sono sposati nel 1955 e da 67 anni vivono insieme.

"L’otto marzo – dice Amos Bonacini – è il giorno del mio compleanno e soprattutto è la giornata dedicata alle donne. Quando sono nato non esisteva la festa dell’otto marzo. Sicuramente le donne ora, rispetto al passato, hanno raggiunto dei traguardi molto importanti. Da 67 anni sono sposato con Mina che mi è stata sempre vicina. Il matrimonio è una società per azioni: i soci litigano, ma alla fine si trovano delle soluzioni. Ci sono però parecchie coppie che, dopo alcune difficoltà, chiedono il divorzio".

Amos ammette che durante il suo matrimonio non sono mancate "le discussioni, ma insieme abbiamo sempre cercato di trovare le soluzioni. Adesso invece basta poco per dividersi perché poi i genitori continuano a mantenere i figli anche dopo la separazione".

Amos è oggi ospite, insieme a Mina, in un piccolo alloggio assistito all’interno del centro polifunzionale per anziani Casa Cervi di Albinea. Nonostante abbia dovuto attraversare mille difficoltà, causate dall’età, Amos resta molto attivo in campo culturale. È l’ideatore e organizzatore del concorso di poesia che ogni anni si svolge ad Albinea. Bonacini ricorda che la moglie l’ha sempre "supportato nella malattia perché la vita non è sempre rosa e fiori. Una brutta caduta mi ha portato all’ospedale in codice rosso. Per Mina è iniziato un periodo duro, ma non mi ha mai lasciato solo un attimo. Dopo otto giorni di ricovero in geriatria e un lungo periodo di riabilitazione mi sono ripreso, ma mi attendevano altre prove. Negli ultimi anni ho avuto grossi problemi. Sono caduto altre volte e ho dovuto sottopormi a un’operazione dolorosissima per una protesi al femore. Mina ha condiviso con me un lungo calvario. Dimesso dall’ospedale ho trascorso 50 giorni nella Rsa di Casa Cervi. Grazie alla vicinanza di mia moglie e di mia figlia ce l’ho fatta". Bonacini intende ringraziare la moglie, in occasione dell’otto marzo, per la sua "grande disponibilità e aiuto".

