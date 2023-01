"L’amore di Elly per la politica nato proprio qui Lei sa parlare a tutti, serve la sua mentalità"

Nico Giberti, lei è uno dei pochi sindaci reggiani che si è schierato con la Schlein.

"Io ed Elly siamo amici di lunga data. Si può dire che il suo impegno politico sia nato proprio ad Albinea".

Cioé?

"Nel 2012 venne chiamata da Civati come videomaker in uno dei nostri ’politicamp‘. Ci siamo conosciuti in quell’occasione, siamo stati insieme tre giorni. In quello conclusivo, Elly fece un intervento bellissimo e appassionato, che colpì tutti. Li è nata la sua voglia politica, vedendo un gruppo di giovani. Anzi, mi correggo: di appassionati".

Come mai questa correzione?

"È sbagliato associare solo i giovani a Elly e parlare di ‘rottamazione’. I rottamatori sappiamo bene che fine hanno fatto...".

Al di là dell’amicizia che vi lega, perché lei e non Bonaccini?

"Ho fatto un’attenta riflessione. Non è un caso che tutti gli amministratori si stiano schierando con Stefano. Io sono al nono anno da sindaco e non posso che parlare bene di lui e della Regione. Il mio voto per Elly non sarà infatti di contrasto. Ma penso che se vogliamo animare questo partito, c’è bisogno di lei, della sua freschezza e mentalità. E di una sensibilità – non dico che Stefano non ce l’abbia eh – che consente di affacciarsi su tutte le sponde. E con alcune di queste, Stefano non ha avuto approcci".

Insomma, un Pd più orientato a sinistra.

"Sì, credo sarebbe utile riprendere un dialogo che permetta a tanti di rientrare. C’è bisogno di pluralità per sconfiggere la destra. Penso che il prossimo congresso del Pd ci dà ottime prospettive di unitarietà. Nel senso che chiunque vinca tra Bonaccini e la Schlein, avrà di fianco convintamente l’altro. E questo binomio penso potrà portare solamente ricchezza e benefici al Partito Democratico".

dan. p.