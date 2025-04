L’amore è un casino. Si ride con Vergassola

Un’intervista-spettacolo dedicata al sentimento più controverso che possa esistere. "L’amore è un casino" va in scena stasera alle 20,30 al teatro di Correggio, con Dario Vergassola, attore e conduttore, che parla a 360 gradi di amore con Stefano Rossi, approfondendo temi che sfociano anche nell’educazione dei figli, scuola, mondo dei social. Con l’ironia di Vergassola e i consigli empatici di Rossi si cerca di scoprire come allenare l’intelligenza del cuore, per diventare genitori, insegnanti, esseri umani empatici e riflessivi. Psicopedagogista tra i più noti in Italia e tra i massimi esperti di educazione emotiva, Stefano Rossi è un faro nella gestione del rapporto genitori-figli.