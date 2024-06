L’amore è una lunga corsa. A volte 120 km di montagna

La fatica, se la si fa in due, è meno pesante della metà, se poi i due… si vogliono bene e condividono la stessa passione può diventare ancor più leggera. Ci sono due esperti atleti della Podistica Taneto che questa notte alle 23 partiranno nella mitica Lavaredo Ultra Trail, gara di 120 chilometri di alta montagna con 5.800 metri di dislivello, con partenza e arrivo a Cortina d’Ampezzo: si tratta di Dania Bernardi e Cesare Barbieri, entrambi 47enni, che hanno deciso di passare un week-end alternativo, se non altro al fresco. Hanno dovuto sudare la partecipazione, perché non tutti possono prendere il via in questa gara a numero chiuso e dopo due anni di allenamenti finalmente hanno ottenuto le credenziali per partecipare.

Ovviamente passando da diversi altri trail, entrambi già dal 2018: Dania ha corso con il compagno la Lavaredo 2023 su km 82 e nel 2021 la Tuscany Crossing di km 103. Da sola ha corso nel 2023 la Trentino Trail di 63 chilometri, mentre Cesare nel 2018 si cimentò anche nella maratona del Ventasso.

La coppia che vive a Taneto, ma Barbieri è di Casalmaggiore, è infatti già esperta di montagna ed ora ha la possibilità di correre o camminare in questa durissima gara che ha un tempo massimo di percorrenza di 30 ore che comunque impegna gli atleti ad assumere un passo non turistico. L’obiettivo è di arrivare assieme mano nella mano, stanchi ma felici, come è già successo in passato, se no che condivisione di fatica sarebbe?

Claudio Lavaggi