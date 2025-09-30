L’amore tra forza, impeto e fragilità. Ecco ‘Cuore batte picche’ di Warren

L’amore, nella sua forma più autentica, non è mai una favola perfetta. È un intreccio di fragilità, forza e una profonda, a volte dolorosa, onestà. Il romanzo ’Cuore batte picche’ dell’autore guastallese Gabriel Warren incarna proprio questa visione, offrendo ai lettori un ritratto crudo e vibrante del legame tormentato tra due uomini, Francesco e Mirko. Questo libro, che si presenta come il secondo e ultimo capitolo del precedente romanzo ’Nei tuoi occhi’, conferma la capacità dell’autore di scavare nelle profondità dell’animo umano senza filtri o concessioni. Il titolo stesso è un monito: quel ’picche’ suggerisce un rifiuto, un ostacolo, una realtà dove l’amore non è mai una garanzia. Warren non teme di mostrarne il lato più incerto e vulnerabile, quello che fa a pugni con la perfezione e si nutre del dubbio e della distanza. Se nel primo romanzo le anime dei protagonisti si sono intrecciate, qui le ritroviamo separate. uno in fuga in America, l’altro immerso in una vita familiare che sembra una scelta di accettazione più che di gioia.

La narrazione esplora le conseguenze di queste scelte, portando il lettore in un viaggio introspettivo fatto di sofferenza e rabbia, ma anche di speranza. Lo stile di Gabriel è diretto e sincero. Lontano da artifici letterali, l’autore illumina le ferite dei suoi protagonisti con un realismo disarmante. Francesco e Mirko non sono eroi, ma persone comuni, fallibili e ostinate, capaci di emozionare proprio per la loro imperfezione.

