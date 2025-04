L’analisi di Ahmad Ejaz: "Fu un delitto di famiglia. È giusto che a pagare siano anche i cugini"

"Non poteva essere solo colpa del padre e dello zio, la decisione di uccidere Saman fu presa da tutta la famiglia". Ahmad Ejaz, mediatore culturale pakistano e giornalista che dal 1989 è trapiantato in Italia, analizza la sentenza di Appello che ha emesso l’ergastolo non solo per i genitori della 18enne, ma anche per i cugini.

"Così come fu nel 2006 per Hina Saleem, ammazzata nel bresciano, oltre al padre anche il cugino e il cognato si riunirono per decidere il delitto – continua facendo il parellelismo col caso analogo – Questo succede soprattutto nelle famiglie che provengono da villaggi tribali dove non esiste un’identitò individuale, ma familiare. Saman minacciava l’identità culturale del gruppo, non volendo sottostare al matrimonio combinato e col desiderio di fuggire con un altro ragazzo che amava. E così che gli uomini della famiglia decisero di ammazzarla. E poi, se i cugini non fossero stati coinvolti e se quelle famose immagini delle pale non riguardassero il delitto, di certo non sarebbero scappati in Francia. Irfan, un altro cugino che lavorava nell’azienda agricola di Novellara, seppur avesse dato uno schiaffo a Saman, non è scappato infatti perché lui non c’entrava nulla".

Uomini di famiglia nei quali però non rientrava il fratellino Ali Heider. "Era un minorenne – dice Ejaz – e in quanto tale, secondo le famiglie pakistane, non aveva ancora un’identità, ma veniva trattato da ’oggetto’ e non come soggetto come avviene invece in Italia fin da bambini. Ali doveva ancora imparare a comportarsi e a dire la sua, perciò non può avere responsabilità. Credo sia stato giusto non indagarlo". Il mediatore pakistano esprime qualche dubbio invece sulla condanna all’ergastolo nei confronti della madre di Saman, Nazia Shaheen. "La donna, nella famiglia pakistana, ha un ruolo passivo: è figlia, moglie e poi madre. Ma non ha mai il ruolo della donna. A dire il vero pensavo che neppure avrebbero concesso l’estradizione. Per il Pakistan è stato un precedente. Credo però che lei non abbia partecipato al processo decisionale di ammazzarla. Che non abbia fatto nulla per impedirlo, questo sì. Ma va considerato il ruolo passivo che aveva nel contesto".

Ejaz poi illustra come del processo Saman se ne parli poco in Pakistan. "I delitti d’onore sono diffusi, non fanno notizia. E diciamo anche che se fosse successo in Inghilterra dove c’è una comunità di 2 milioni di pakistani – oltre a tutti i corrispondenti dei grandi giornali della mia patria – contro i 150mila in Italia, se ne sarebbe parlato molto di più. Pena di morte in Pakistan per gli omicidi? Sì, ma c’è anche una legge che se uno della famiglia perdona chi ha ammazzato, viene scarcerato. Un escamotage che venne utilizzato proprio nel caso di Hina: il padre restò in carcere in Pakistan per un anno e mezzo, poi venne liberato. I processi in Italia sono seri, anche se Hina non ha avuto la stessa giustizia di Saman. Questo anche perchè i media sono stati più bravi: Saman è diventata un simbolo. Oggi c’è più attenzione, da parte degli assistenti sociali e delle scuole. Proprio gli insegnanti, nel caso di qualche settimana fa a Campagnola, sono stati fondamentali per salvare la ragazza che era soggiogata dal nonno e dalla madre". Infine Ejaz sostiene però che occorre fare di più: "Nelle comunità islamiche se ne parla ancora troppo poco. Action Aid però ha messo in piedi un progetto per i prossimi tre anni con le scuole e le giovani generazioni per sensibilizzare contro nozze forzate e infibulazione".

dan. p.