Lancia coltelli dal finestrino. In auto anche cocaina

Lancia due coltelli dal finestrino dell’auto durante i controlli compiuti dai carabinieri: un 34enne, residente in un comune della bassa reggiana, è stato denunciato con l’accusa di porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere. Il giovane è finito nei guai il 20 settembre. Poco dopo la mezzanotte, una pattuglia dei carabinieri della stazione di Quattro Castella, durante un servizio perlustrativo, mentre stava passando in via Martiri di Marzabotto ha notato un mezzo in sosta in un luogo poco illuminato.

I militari dell’Arma si sono così avvicinati per eseguire le verifiche del caso.

All’interno della macchina si trovava un 34enne che da subito ha manifestato un atteggiamento insofferente verso i carabinieri che si sono ovviamente insospettiti e hanno deciso di approfondire i controlli.

L’uomo è stato poi trovato in possesso di una modica quantità di cocaina, nascosta in un involucro bianco. I militari hanno anche notato che sul sedile del passeggero erano presenti due coltelli. Al 34enne è stato chiesto di consegnare i due coltelli, ma il giovane ha deciso di lanciarli nella vegetazione riuscendo a disperderne uno. I carabinieri sono riusciti a recuperare uno dei due coltelli. Si tratta di un coltello a scatto con serramanico di colore marrone della lunghezza di quindici centimetri con lama da sette centimetri. Inevitabili i provvedimenti nei confronti del 34enne. L’uomo è finito nei guai: è stato accompagnato in caserma ed è stato poi denunciato alla Procura di Reggio Emilia.

I carabinieri hanno sequestrato il coltello recuperato e la droga. Il 34enne, oltre alla denuncia, è stato pure segnalato alla Prefettura come assuntore di sostanze stupefacenti.

m. b.