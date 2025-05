Lancia mattoni contro un’auto. Denunciato un 44enne di Reggio

Lancia mattoni contro l’auto di un conoscente, i carabinieri di Montecchio identificano e denunciano per danneggiamento un 44enne abitante nel reggiano. Non si conoscono ancora i motivi dell’astio che ha spinto l’uomo a tirare due mattoni contro la vettura di un coetaneo, provocando la rottura del vetro anteriore, dell’antenna e dello specchietto retrovisore destro. Il fatto è avvenuto in febbraio, intorno all’una di notte. L’atto vandalico è stato scoperto proprio dalla vittima che, udendo dei forti rumori provenire dal parcheggio di casa sua e affacciandosi dalla finestra, ha notato il conoscente che poi, vistosi scoperto, si è dileguato nel buio. Il giorno successivo, la vittima, ha sporto denuncia ai carabinieri di Montecchio che, al termine delle indagini, hanno denunciato il 44enne alla Procura. f. c.