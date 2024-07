Lancia una sedia a un carabiniere. Arrestato per resistenza e lesioni

Stava litigando per futili motivi con un’altra persona e alla vista dei carabinieri di Quattro Castella, giunti sul posto dopo essere stati allertati da alcuni passanti, l’uomo, un 40enne, si opponeva ai controlli e si scagliava contro di loro. Con non poca fatica i militari riuscivano a bloccare l’uomo. Per questi motivi con le accuse di “Resistenza a un pubblico ufficiale” e “Lesioni personali” i carabinieri hanno arrestato un 40enne. È accaduto il 29 giugno scorso intorno alle 23,30, quando una pattuglia si recava presso una via di Montecchio Emilia, in quanto era stata segnalata una lite fra alcune persone. Giunti sul posto, i militari notavano due persone discutere animatamente, quindi al fine di sedare la lite, si frapponevano tra i due litiganti. I militari dopo vari tentativi riuscivano a sedare la lite, tuttavia dopo pochi minuti, giungeva in loco una terza persona che si scagliava contro il 40enne, venendo prontamente bloccato dai militari operanti. Di tutta risposta, il 40enne prendeva una sedia posta nelle vicinanze e la scaraventava sul volto di uno dei due militari operanti, causandogli ferite, poi giudicate guaribili in 5 giorni. Interveniva immediatamente in soccorso l’altro militare e dopo svariati tentativi di portare alla calma l’uomo, dopo una colluttazione riuscivano a bloccarlo e ad ammanettarlo.