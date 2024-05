Lancia urina e candeggina alla moglie

Botte, insulti, umiliazioni terribili per ottenere denaro da spendere nel gioco d’azzardo. A farne le spese la moglie, che a lungo ha dovuto sopportare una vita da incubo. Ora, dopo la denuncia che i carabinieri di Correggio hanno inoltrato alla Procura reggiana, a carico del marito – un 51enne – è scattato pure il provvedimento del divieto di avvicinamento alla vittima, dovendo restare a una distanza di almeno 500 metri da lei, oltre a non poter comunicare con la stessa, neppure attraverso terze persone. Il gip del tribunale di Reggio, accogliendo le tesi della pubblica accusa, ha pure disposto l’applicazione del braccialetto elettronico. L’uomo deve rispondere di maltrattamenti in famiglia. Già due anni fa il 51enne si sarebbe impossessato illecitamente di denaro della donna per poter giocare d’azzardo. In un caso era stato di 1.200 euro l’ammanco lamentato dalla donna dalla sua borsetta. In un’occasione, di fronte al rifiuto di consegnare i soldi, la donna era stata spinta a terra e calciata, battendo la testa sul marciapiede e riportando traumi medicati in ospedale e giudicati guaribili in una decina di giorni. In quella occasione era stata gettata candeggina sulla donna, contenuta in una busta di plastica. Un’altra volta, in medesime circostanze, uno schiaffo le aveva rotto il labbro. Fino a periodiche azioni per impedirle di rientrare a casa, chiudendola fuori dall’abitazione, con la donna costretta talvolta a una attesa di ore sul pianerottolo, prima di poter rincasare. Inoltre, dopo la domanda di divorzio presentata dalla moglie nel settembre dello scorso anno, l’uomo si sarebbe presentato spesso nei pressi della nuova abitazione della donna, tra parole poco amichevoli e ingiurie. Per arrivare a un episodio che risale allo scorso 9 maggio, quando l’uomo aveva aggiunto il lancio di un bicchiere pieno di urina verso la donna, insultandola. Una situazione da incubo, alla fine raccontata ai carabinieri, arrivando alla denuncia e al provvedimento cautelare nei confronti dell’indagato.

Antonio Lecci