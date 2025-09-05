Lanciano una bottiglia contro una macchina in corsa. Paura e vandalismo in via Carlo Alberto Dalla Chiesa

Un pericoloso lancio di bottiglia verso auto in corsa si è verificato martedì sera nella zona di via Carlo Alberto Dalla Chiesa, a Correggio. Protagonisti della vicenda alcuni ragazzini in transito in bicicletta, i quali sono stati visti gettare una bottiglia di plastica, ma riempita d’acqua, verso una vettura che era in transito proprio in quel momento.

"L’auto viaggiava in direzione piscine – racconta una testimone che ha assistito alla scena dalla finestra di una delle abitazioni – quando è stata colpita dalla bottiglia. Sono scesa in strada, in quanto ho notato che l’autista si era fermato, oltretutto molto spaventato, pensando di aver investito un gatto o di aver comunque colpito qualcosa. Ho spiegato quanto era successo, mentre i giovani autori del gesto fuggivano verso il vicino parco, facendo perdere le loro tracce. Sono rimasta sotto choc. Ma se quell’auto, dopo l’impatto, fosse uscita di strada a causa di una sbandata?"

E aggiunge: "Vogliamo fare qualcosa per questo parco lasciato allo sbando? Aspettiamo che qualcuno che si faccia male veramente o noi cittadini dobbiamo educare figli di altri alla vecchia maniera?"

Si tratta dell’ennesimo caso di vandalismo e degrado che si verifica nella zona, spesso con dei giovanissimi protagonisti di atti violenti o comunque di potenziale pericolo.

