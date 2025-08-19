“Si è lanciato dall’auto”. Si cercano testimoni dell’incidente in A1, caccia al tir ‘pirata’

Reggio Emilia, 19 agosto 2025 – Si sarebbe lanciato dal veicolo in movimento sul quale viaggiava, poi è stato investito da un tir ‘pirata’ che non si è fermato ed è tuttora ricercato dalle forze dell’ordine.

È questa ‘la preliminare ricostruzione’ – come informa una nota della polizia stradale – che sta indagando sull’incidente mortale, avvenuto ieri pomeriggio, poco dopo le 17, sulla A1 al km 134+400, a poca distanza dal casello di Reggio Emilia.

A perdere la vita, un 32enne, Alessandro Ciavaglia, originario di Gualdo Tadino (Perugia). Si trovava seduto sui sedili posteriori a bordo di un Doblò assieme ai familiari che erano andati a prenderlo in Svizzera, dove viveva da alcuni anni, per poi portarlo a casa in Umbria. Mentre il veicolo era sulla corsia centrale dell’Autosole, è accaduto l’impensabile.

"Sembra che il ragazzo, per cause ancora in corso di accertamento, si sia lanciato dal veicolo in movimento sul quale era trasportato per poi successivamente essere accidentalmente investito da un veicolo, sembra un mezzo pesante, che si allontanava dal luogo dell’incidente senza fermarsi, omettendo di prestare soccorso ai coinvolti”, spiegano gli inquirenti in una nota.

La sottosezione della Polstrada di Modena Nord – a cui sono state affidate le indagini coordinate dalla procura di Reggio Emilia – a tal proposito ha diffuso un appello: “Invitiamo eventuali testimoni in grado di fornire ulteriori elementi sull’accaduto, utili per l’individuazione del veicolo che investiva il corpo del ragazzo e poi si allontanava, a contattare la sottosezione Polizia Stradale di Modena Nord all’utenza 059-381911”.

Gli inquirenti hanno acquisito i filmati di videosorveglianza presente sul tratto autostradale e le dichiarazioni dei testimoni. Ma a quanto risulta per ora non ci sono abbastanza elementi, tra numero di targa e modello dell’autoarticolato, per risalire al responsabile.

Il sostituto procuratore Maria Rita Pantani ha aperto un fascicolo d’inchiesta per omicidio stradale, al momento a carico di ignoti. Sulla salma del giovane è stata già disposta l’autopsia. Non si esclude per ora alcuna ipotesi, ma la tesi più accreditata, stando ai primi accertamenti, è quella del gesto estremo.