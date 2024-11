Lancio del ruzzolone in Marocco. Partita la comitiva dell’Appennino

I giochi tradizionali di 41 Paesi saranno presentati in questi giorni ad Assa-Zag in Marocco: l’Appennino reggiano, con il lancio del ruzzolone di Toano, rappresenta l’Italia. Fanno parte della delegazione, partita ieri da Pisa per Marrakech, anche Leonardo Perugi, sindaco di Toano, e Silvia Dallaporta, assessora di Castelnovo Monti. La delegazione a Marrakech è composta da 12 persone tra giocatori, dirigenti e amministratori, ad accoglierla c’erano i delegati della Federazione Reale dello Sport per Tutti del Marocco, che si prenderà cura di loro per l’intero periodo di partecipazione al Festival internazionale degli sport tradizionali. L’evento coinvolgerà complessivamente atleti ed amministratori di 41 Paesi del mondo arabo, africani, europei e caraibici e si svolgerà nell’oasi di Assa-Zag situata nel deserto, circa 520 km a sud di Marrakech. La delegazione dell’Appennino Reggiano rappresenta l’Italia. Due i giochi tradizionali più tipici della montagna reggiana: il lancio del ruzzolone e la boccia alla lunga. Gli altri Stati: Barhein, Burundi, Capo Verde, Isole Comore, Eswatini, Gabon, Guinea, Mali, Sierra Leone, Repubblica Centrafricana, Sierra Leone, Sudan, Ciad, Togo, Zambia, Gibuti, Nigeria, Mauritania, Ghana, Ruanda, RDC, Togo, Kenya, Burkina Faso, Senegal, Gambia, Benin, Costa D’Avorio, Grenada, Antigua e Barbuda, Dominica, Saint Kitts e Nevis, Saint Vincent e Grenadine, Santa Lucia, Italia e Spagna. Nella comitiva appenninica ci sono Asd Toano e Asd Colombaia.

s. b.