"Lancio del segnale" a Castelnovo Sotto, l'autore risarcirà il danno

Castelnovo Sotto (Reggio Emilia), 25 agosto 2025 - Sono stati identificati i giovani che erano stati filmati da alcuni residenti nella zona di via XXV Aprile a Castelnovo Sotto mentre urlavano, parcheggiavano auto sulla pista pedonale, arrivando fino ad alzare il palo di un segnale stradale per poi gettarlo sulla carreggiata. Episodi di cui il Carlino ha dato notizia negli ultimi giorni. Le forze dell’ordine, proprio grazie a quei filmati, hanno identificato i responsabili. E il giovane che aveva lanciato il palo, attraverso i suoi familiari, si è scusato, garantendo pure che risarciranno il danno. Fondamentale per le indagini è stata la video sorveglianza, utilizzata sulla base di denunce e segnalazioni che giungono alle forze dell'ordine. Vista la sua importanza, questa strumentazione dovrà essere potenziata, soprattutto in alcune zone sensibili come il cimitero del comune capoluogo e la zona esterna della palestra comunale. Ma i cittadini chiedono anche dei controlli maggiori sul territorio, che possano servire soprattutto per la prevenzione, senza attendere le immagini delle telecamere per fare repressione e denunce.