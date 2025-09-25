Si lanciano dopo il trapianto: “Insieme in paracadute: è stato come nascere ancora”

Reggio Emilia, 26 settembre 2025 – “È stato come rinascere insieme”. Dopo nove record mondiali condivisi negli Stati Uniti, uno in più per lei in una gara solo femminile, un altro europeo per entrambi, nella disciplina delle grandi formazioni sequenziali di paracadutismo, Alessandra Bertozzi, 60 anni, originaria di Gattatico e il marito Davide Coin, 58enne torinese, residenti a Calderara di Reno (Bologna), hanno vinto la sfida più grande. È qualcosa che va oltre il sogno: tornare a tuffarsi dal cielo dopo un delicato intervento chirurgico che il 18 dicembre 2024 li ha coinvolti entrambi.

Quel giorno, all’ospedale Sant’Orsola di Bologna, la moglie ha donato un rene a lui. Dopo sette mesi e mezzo, la coppia è riuscita a dedicarsi di nuovo all’attività che l’ha vista finora conseguire undici risultati di massimo livello. Alessandra e Davide partecipano a gruppi numerosi, formati anche da oltre duecento persone, che si lanciano dall’aereo e disegnano nel cielo con i propri corpi suggestive figure geometriche. Tra il 4 e l’8 agosto hanno preso parte all’evento “64 way euro challenge” che si è svolto, come ogni anno, in Repubblica Ceca a Klatovy, organizzato dal francese Patrick Passe, che di nuovo ha accolto gli sposi di Calderara nella sua lista di paracadutisti d’élite a livello internazionale.

“Per noi è stato un grande onore che Passe ci abbia tenuti – dice Alessandra –. Aveva mandato una mail a tutti, dicendo che se qualcuno non fosse stato in grado di raggiungere la propria posizione in aria e di lavorare bene sarebbe stato immediatamente sospeso dai lanci successivi. E solo adesso, solo dopo che lo abbiamo fatto, ho realizzato che ci siamo riusciti veramente”.

Bertozzi, laureata in Economia, un tempo faceva l’ispettore: per conto della Regione verificava che le risorse destinate dal Fondo sociale europeo ai corsi venissero usate in modo regolare. Coin, ingegnere, lavora tuttora per un’azienda bolognese. Nel 2014 si trasferirono all’estero dove lui si spostava per la sua professione. Sono stati in Cina per due anni e poi in Giappone per altri sei. Si sono dedicati al paracadutismo, con grande successo. Ma nel 2023 sono dovuti tornare a Calderara, perché Davide accusava il problema di salute che poi ha portato all’intervento chiururgico. In vista dell’appuntamento di agosto, non erano riusciti ad allenarsi moltissimo: “Un mese prima avevamo fatto una simulazione al Tunnel del vento a Milano, poi ci siamo lanciati due volte al Campovolo. I miei addominali non erano del tutto a posto. I medici ci avevano dato l’ok per il ritorno all’attività sportiva, ma rimanevano le incognite”.

Già allora, tra dicembre e gennaio, avevano annunciato al Carlino il loro desiderio: tornare alle coreografie spettacolari nel cielo. Detto, fatto, si direbbe ora. Invece avevano alle spalle un iter lungo: le terapie post intervento con gli oppiacei (“Non riuscivo a mangiare, il dolore era troppo forte”), il ritorno passo dopo passo alla quotidianità, due ricoveri in primavera per Davide, i giorni di ansia chiedendosi se vi potesse essere un rigetto. Poi, in agosto, hanno ripreso il paracadutismo: “Mio marito ha usato una protezione rigida, simile a quelle di chi pratica motocross. Io ho indossato una pancera. Abbiamo adottato tutte le precauzioni possibili e ci siamo buttati”. In quattro giorni si sono susseguiti 17 lanci condivisi con 64 paracadutisti, tra i quali loro due erano gli unici italiani. La coppia ringrazia il chirurgo, il professor Matteo Ravaioli del Sant’Orsola: “In marzo, l’ultima volta in cui lo abbiamo visto, lui aveva espresso il desiderio di provare a fare un lancio in tandem, con un istruttore, con il paracadute, se noi due ci fossimo buttati insieme a lui. Io avevo cercato di dissuaderlo: “Non vorrei che si rompesse qualche dito in atterraggio“. Lui aveva detto: “Ci penserò!“”.

Se sia un desiderio contagioso o solo una battuta scherzosa, lo dirà il tempo. “È stata una gratificazione immensa, un’emozione incredibilmente forte, tornare a dedicarci alla nostra passione. Siamo ottimisti, ma non ci speravamo del tutto finché non lo abbiamo realizzato. C’è chi ci apprezza, e c’è chi dice che siamo incoscienti: li capiamo, c’è un margine di rischio ma è parte della nostra vita – dice Alessandra –. Abbiamo pensato a lungo, non volevamo mettere in pericolo la vita di Davide. Eravamo pronti anche a fare i sub alle Maldive, se non fossimo riusciti a dedicarci di nuovo al paracadutismo. Chissà, ora magari faremo anche le immersioni”.

Qual è il segreto di questo grande risultato? “Porci un obiettivo ci ha stimolati a reagire, aiutandoci ad abbattere i confini che ci ponevamo noi stessi e donandoci potenza e forza interiore”.