Landafurlà: così resuscitiamo l’antica danza dell’Appennino

Una delle più prestigiose etichette d’Europa, ’Visage music’, distribuisce da dicembre l’ultimo album del gruppo reggiano Landafurlà: ’Cantar furlana’. E’ un progetto musicale e culturale, frutto di un lungo lavoro di recupero di danze, testi poetici e racconti tradizionali dell’Appennino tosco-emiliano, rielaborati in un repertorio di canzoni d’autore che hanno come filo conduttore la furlana, antico ballo del territorio. Il gruppo è composto da musicisti che da anni conducono un’appassionata ricerca sulle tradizioni locali: Paolo Romei (voce), Francesco Boni (chitarra classica e acustica), Dario Sabattini (chitarra basso), Davide Borghi (violino), Mirko Ferrarini (fisarmonica) ed Edoardo Ponzi (percussioni). Alcuni erano già stati in ’Anima Montanara’, gruppo che aveva raccontato in poesia le storie antiche dell’Appennino con un linguaggio musicale moderno. Il lavoro di riscoperta della cultura e tradizioni dell’Appennino, compiuto da etnomusicologi e musicisti negli ultimi anni, ha fornito a Boni, ideatore del progetto Landafurlà, autore delle musiche e ri-elaboratore dei testi, un ricco materiale per unire in maniera creativa la furlana alle suggestioni letterarie del territorio. "Proveniente probabilmente dal Friuli, questa danza mette radici solide nel territorio appenninico - spiega -, ed è molto suonata fino agli anni Cinquanta del 1900, per poi essere dimenticata, come è successo a molti altri balli antichi". Le antiche melodie della furlana sono alla base di un’invenzione musicale che reinterpreta la tradizione, con l’introduzione, accanto a violino, chitarra e fisarmonica, del basso e di un ricco set di percussioni. I brani in rima e le leggende in prosa, provenienti dal Crinale reggiano, Garfagnana e Lunigiana, sono utilizzati come testi per canzoni popolari, come ’Canta il cucco’, ’E quando s’alza il sol’ e ’Commiato’.

Giuliana Sciaboni