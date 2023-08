Landi e l’automobile del futuro "Tante soluzioni a impatto zero"

Il papà Renzo e la mamma Giovannina progettavano i primi miscelatori per autotrazione quando ancora giravano le Topolino. Stefano Landi, 65 anni, cresciuto tra serbatoi e intuizioni geniali, ha trasformato l’officina di famiglia in una multinazionale - Gruppo Landi Renzo – presente in 16 Paesi. L’azienda fornisce impianti gpl e metano a molti costruttori e guarda allo sviluppo dell’idrogeno.

Presidente, il motore del futuro?

"Ci saranno più soluzioni, tutte naturalmente a impatto ambientale zero o zero virgola. L’elettrico è una di queste opzioni, l’idrogeno è un’altra in una duplice veste: applicato al motore endotermico o in abbinamento alle fuel cell, con un motore elettrico".

E i biocarburanti?

"Certo. Oltre a motori elettrici e ad idrogeno avremo i biocarburanti, in particolare il biometano, un’energia molto pulita".

Come l’elettrico?

"Un tema molto importante è come calcoliamo l’inquinamento. E’ riduttivo valutare l’impatto ambientale di un’auto elettrica solo su strada. Lo devi calcolare dalla produzione di energia allo smaltimento delle batterie".

La Motor Valley dovrà rinunciare al motore termico?

"Il motore a scoppio, alimentato con carburanti meno inquinanti, avrà ancora uno spazio importante. Non a caso parliamo di ’transizione ecologica’. Non è che da un giorno all’altro dobbiamo passare all’elettrico o all’idrogeno. Ci sono anni davanti per studiare le soluzioni dall’impatto ambientale molto molto basso".

Senta, le macchine elettriche prendono fuoco più facilmente?

"Non parlerei mai di maggiore pericolosità. Chiaro che una tecnologia come quella del gas viene sperimentata e perfezionata da 7080 anni, ed oggi possiamo dire che sia a prova di qualsiasi evento. L’elettrico è più recente".

C’è ancora spazio per il gas?

"Il mondo è grande. Ci sono Paesi come l’India dove è in corso un piano di metanizzazione fortissimo. Paesi che iniziano ad adottarlo su larga scala. E il passaggio dal fossile al biometano prodotto con gli scarti alimentari sarà automatico".

E il gpl?

"In questo tsunami dei prezzi dei prodotti petroliferi, il gpl è rimasto tra i carburanti meno inquinanti e costosi".

Tutta la responsabilità ricade sempre sulle nostre auto, mai sulle compagnie aeree o sugli armatori.

"Le multinazionali ora si sono poste il problema e stanno lavorando per adottare delle soluzioni green. E in questo campo l’idrogeno è molto efficiente".

Se dovesse cambiare l’auto domattina?

"Beh, io sono di parte. La comprerei a metano o a gpl. Per motivi ecologici e per la possibilità infinita di scelta".

a.fio.