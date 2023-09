Landi Renzo reggel’impatto del mercatoe cresce del 5,1%

La società Landi Renzo, leader degli impianti gas e metano per i mezzi, ha approvato il resoconto intermedio di gestione, riportando ricavi consolidati pari ad 151,8 milioni, in crescita del +5,1% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Nel primo semestre il Gruppo è riuscito a realizzare una crescita del fatturato, nonostante il persistere di una situazione macroeconomica non favorevole che ha impattato la redditività, determinando complessivamente una performance al di sotto delle aspettative. Tuttavia, già i risultati del secondo trimestre evidenziano un’inversione di tendenza, registrando un miglioramento sia in termini di marginalità operativa che dei flussi di cassa.