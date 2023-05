Landini al Malaguzzi e al Gerra

Torna a casa Maurizio Landini, segretario generale della Cgil. Un venerdì tutto reggiano per lui, che inizierà stamattina alle 12,15 in città al Centro Internazionale Loris Malaguzzi, dove parteciperà all’assemblea della Funzione pubblica Cgil. Il motivo della visita è legato alla manifestazione contro il governo che è in programma per domani a Bologna, per sensibilizzare sui nodi irrisolti del mondo del lavoro con una serie di istanze anche legate al recente decreto del governo, fortemente bocciato dalle parti sociali. Ma Landini potrebbe anche essere stuzzicato dalla platea sulla recente vertenza che è in atto in Comune.

Il motivo del contendere è l’intenzione del Municipio di tagliare le spese dedicate al capitolo scuola. Inizialmente si pensava che a essere penalizzati potessero essere gli insegnanti di sostegno, mentre ora pare che l’intenzione sia quella di esternalizzare la gestione di due asili, per poter salvare il capitolo del sostegno. Sta di fatto che su questo tema c’è più di un mal di pancia dentro al sindacato e sebbene non sia questo il motivo della visita del segretario generale, non è escluso che si parli anche del caso specifico reggiano.

Sempre Landini nel pomeriggio parteciperà al taglio del nastro di una mostra fotografica che inaugurerà alle 17,30, dal titolo “Compagno cittadino, fratello partigiano” dedicata ai tragici fatti del 7 Luglio 1960 nella nostra città ed esposta agli Orti di Santa Chiara.