Landini chiama e si congratula

Franco Palù di "San Polo Progetto Comune" ha aspettato il responso delle urne in Municipio, in riunione con i tecnici della Protezione Civile, analizzando la situazione meteo e i potenziali effetti sull’Enza della perturbazione in arrivo. È stato rieletto sindaco con 1.479 preferenze (58,05% dei votanti), contro le 1069 (41,95%) dello sfidante di "Alleanza per San Polo" Pietro Azzolini. Un risultato per nulla scontato, conquistato porta a porta, visto il consenso del centrodestra a San Polo alle ultime elezioni politiche. Tra i primi a congratularsi con Palù ci sono stati Carlo Bronzoni (Fratelli d’Italia), con grande fair play, ed il segretario generale della Cgil Maurizio Landini, sampolese che vota al seggio di Barcaccia. I votanti sono stati 2.637, pari al 54,82%: l’astensione è il secondo partito a San Polo, in calo di un paio di punti rispetto alla precedente tornata elettorale. "Ringrazio tutti i cittadini che ci hanno dato la fiducia - sottolinea il sindaco - e la continuità per i prossimi 5 anni per mettere a terra i progetti che abbiamo in cantiere: la scuola elementare nuova, la mensa… Non è stata una campagna elettorale leggerissima perché gli animi erano abbastanza caldi: aritmeticamente, guardando i dati dei partiti che sostenevano la lista 1, noi avremmo perso … ma per fortuna nei paesi non funziona la matematica ma le persone ed i programmi. Rispetto a tanti comuni italiani, abbiamo avuto un aumento del numero dei votanti e, con il compattamento del centrodestra, le nostre preferenze sono salite del 10% rispetto alla volta scorsa. Siamo stati premiati e non deluderemo, come penso non abbiamo fatto nei precedenti 5 anni". Tra gli obiettivi più ambiziosi, come assessore dell’Unione Val d’Enza la costruzione del Piano Urbano Generale insieme agli altri Comuni del distretto. La sindaca e il vicesindaco di Cavriago, Bedogni e Franzoni, si sono recati di persona ad assistere alla proclamazione di Palù e dei suoi.

Francesca Chilloni