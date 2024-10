Landini e Nestola. Bronzo agli italiani

L’atletica leggera reggiana festeggia il week end con due medaglie di bronzo in differenti campionati italiani.

Giulia Landini (foto sopra) della Self Montanari e Gruzza è terza nella gara di getto del peso ai tricolori cadetti di Caorle; Sara Nestola (foto sotto) della Corradini è bronzo ai campionati assoluti della 10 km su strada di Arezzo. Da Caorle, tricolori individuali e per regioni, bene la Landini e bene anche Michael Iovine, pesista dell’Atletica Reggio che chiude sesto con il personale di 15,09 in una gara stratosferica. Jack Huang è nono sui 100 hs. in 13’’87, con un miglioramento sul personale di 3/10, mentre Andrea Vinsani è 12° in 14’’03. Gabriele Di Lembo è 12° sugli 80 in 9’’41, Sara Andreoli è 22ª in 10’’50 e quarta con la staffetta 4x100 emiliano-romagnola. Alessandra Paglia è 14ª nel giavellotto con m 31,25.

Ad Arezzo, brava la Nestola a chiudere in 33’14’’ non lontana dal personale, mentre l’esperta Ivana Iozzia (51 anni) conclude 16ª in 35’54’’.

Nicolò Cornali dell’Atletica Reggio è quarto tra le Promesse stracciando il suo personale in 29’29’’ a soli 7 secondi dal podio e a 20 dal primo. Mattia Marazzoli è nono in 30’19’’. Tra gli allievi, 21° Matias Costi in 33’27’’, tra i senior, 50° Patrick Francia in 31’07’’.

A Cremona, Alessandro Casoni ha vinto gli 800 in 1’52’’34. Al Gir di Pos di Cavriago, mezza maratona di km 21,097, successo di Caterina Filippi (Atl. Re) in 1h28’18’’ su Sara Gozzi ed Eleonora Chiara Turrini. Tra i maschi, Andrea Govi (Pod. Cavriago) in 1h17’56’’ su Michele Mascis e Paolo Bertani. A Calestano (Pr), Isabella Morlini vince la "Tartufo SkyTrail Découverte" (17,4 km, d+ 1000m), giungendo 13ª comprendendo anche i maschi. Nella 10 km di Trento, terzo in 36’23’’ Claudio Rivi della Sportinsieme Castellarano.

Claudio Lavaggi