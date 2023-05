Landini profeta in patria lancia il corteo anti-Meloni

La grande manifestazione di oggi a Bologna al centro del dibattito e, sullo sfondo, le preoccupazioni riguardo le annunciate esternalizzazioni legate al ‘capitolo’ scuola in ambito locale. Un’ora e mezza per guardarsi in faccia, discutere, e, soprattutto, ascoltare il ‘verbo’ del Segretario nazionale. E’ stato un mezzogiorno di fuoco quello che ha visto protagonista il dipartimento della funzione pubblica della Cgil riunito, ieri, in assemblea per oltre un’ora e mezza (dalle 12.30 sino a circa le 14). Ufficialmente per ascoltare l’intervento di Maurizio Landini, tornato a casa sua, a Reggio, per ‘lanciare’ la manifestazione contro le politiche fiscali e del lavoro del Governo Meloni; ma anche per prendere nota delle preoccupazioni dei lavoratori del pubblico impiego a Reggio e, in particolare, quelli inseriti nell’ambito della scuola primaria e dell’infanzia. Tutti a Bologna.

"E’ ora di cambiare le politiche economiche e sociali, sbagliate, di questo Governo – ha dichiarato Landini al termine dell’assemblea –. C’è un’emergenza salariale che va affrontata aumentando gli stipendi e c’è un forte bisogno di una riforma fiscale che sia degna di questo nome e che vada a colpire in modo serio l’evasione fiscale e le rendite finanziarie".

"Non è possibile che i lavoratori dipendenti e i pensionati paghino il 40% del proprio reddito in tasse – ha concluso Landini -. Domani (oggi per chi legge, ndr) manifestiamo per cambiare il quadro economico verso cui ci sta portando questo Governo". La presenza dei lavoratori e delle lavoratrici reggiane non mancherà: saranno almeno 1.700 quelli che partiranno alla volta di Bologna, questa mattina. Il 10 si decide. Ma, come detto, ‘l’elefante’ nell’auditorium del ‘Malaguzzi’ era rappresentato dal tema, molto sentito e certamente oggetto di un’intensa dialettica in seno al sindacato reggiano, delle esternalizzazioni nell’ambito delle scuole dell’infanzia e primaria.

"La preoccupazione è tanta", hanno tenuto a sottolineare i rappresentanti della Cgil reggiana, ma le decisioni sono tutte rimandate all’assemblea di mercoledì prossimo. "La mia aspettativa è che il 10 vi sia una discussione molto franca fra i lavoratori, l’ho detto loro oggi (ieri per chi legge, ndr) nel mio intervento – ha aggiunto il segretario provinciale Cristian Sesena -. Va elaborata una strategia che porti a riaprire un tavolo dove, a mio parere, l’ente locale deve presentare delle proposte serie, inequivocabili, e non discutibili che non guardino alle esternalizzazioni come prospettiva".

Una preoccupazione che ieri è stata rappresentata a Landini anche dai dipendenti di ‘Officina Educativa’ intervenuti in assemblea. Non solo, è trapelata anche l’ipotesi di uno sciopero – si è parlato di almeno tre ore -, da parte del personale impiegato negli asili pubblici reggiani. Il 10 si deciderà anche su questo.

Nicola Bonafini