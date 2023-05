Landini torna a casa per lanciare il presidio

‘Compagno cittadino, fratello partigiano’, a indicare che la Storia siamo noi, e nessuno si senta escluso, parafrasando la celebre canzone. Nelle prime quattro parole sta il titolo scelto per la mostra open air che aprirà domani, negli Orti di Santa Chiara – giardino di Spazio Gerra, con ingresso da viale Allegri e sempre accessibile fino al 31 ottobre 2023. La mostra ideata dalla Camera del Lavoro in collaborazione con Spazio Gerra e Comune è dedicata agli avvenimenti del 7 luglio 1960 e avrà il suo momento inaugurale venerdì alle 18, alla presenza del Segretario generale Cgil Maurizio Landini. Composta da trenta fotografie, documenti originali e audio, l’esposizione mira a ricostruire le giornate del luglio 1960 a Reggio e i tragici fatti avvenuti in piazza il 7 luglio, che condussero alla morte di cinque lavoratori per mano delle forze dell’ordine, cioè Ovidio Franchi, Lauro Farioli, Marino Serri, Afro Tondelli, Emilio Reverberi. Landini parteciperà anche all’assemblea dei delegati della funzione pubblica di Reggio, in vista della manifestazione del 6 maggio a Bologna.