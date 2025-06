Lanfranco Cucchiarini muore in vacanza: malore in piscina

Rolo (Reggio Emilia), 11 giugno 2025 – Era in vacanza al mare con la moglie in provincia di Salerno, insieme a un gruppo di turisti che aveva partecipato a un soggiorno organizzato dalla Uisp di Reggio.

Ma i giorni di spensieratezza nel cuore del Parco nazionale del Cilento sono culminati lunedì pomeriggio in una tragedia. Lui, l’ingegnere Lanfranco Cucchiarini, 74 anni, di Rolo, si è sentito male mentre nuotava nella piscina dell’Olimpia Cilento Resort, nel comune di Ascea. Colto da un malore in acqua a metà pomeriggio, è stato soccorso immediatamente: nonostante la tempestività dell’intervento, e i prolungati tentativi di salvarlo, non si è potuto fare altro che constatare la morte.

È stata la moglie Vera Predieri, in quel momento intenta a osservare, ad accorgersi che l’uomo, mentre si muoveva in acqua, all’improvviso aveva mostrato i sintomi di un malore. Subito si è attivata la macchina dei soccorsi: dapprima è intervenuto il bagnino, che ha recuperato Cucchiarini avviando le prime manovre di rianimazione; in contemporanea il personale della struttura alberghiera ha dato l’allarme al 118, che ha inviato un’ambulanza con il personale della Misericordia di Omignano, a cui si è aggiunta un’automedica.

Gli operatori sanitari hanno provato in ogni modo a farlo riprendere, ma per il turista reggiano non c’è stato nulla da fare. Cucchiarini, che avrebbe compiuto 75 anni il 23 giugno, aveva svolto molteplici attività: ingegnere edile, fino alla pensione aveva insegnato topografia all’istituto superiore per geometri ’Guarini’ di Modena.

Era stato anche coautore di manuali specialistici editi dalla casa editrice Zanichelli, che sono diventati punto di riferimento per lo studio di questa materia. Si era anche speso come amministratore pubblico: per le sue competenze in materia di edilizia e urbanistica, aveva ricoperto più volte il ruolo di assessore a Rolo.

Originario di Città di Castello (Perugia), aveva poi vissuto per mezzo secolo nella Bassa reggiana: ai tempi dell’Università a Bologna conobbe la moglie originaria di Rolo, figlia di Giusto Predieri, fondatore della storica azienda di lampadari nel paese.

La coppia ha avuto due figli. Il più grande, Antonio Cucchiarini, è avvocato e attualmente consigliere comunale nel gruppo di maggioranza a Rolo. Il più giovane, Giusto Cucchiarini, che porta il nome del nonno materno, ha realizzato il sogno di diventare attore: nel Ferragosto 2024 ha sposato la collega Marina Occhionero a Portico di Romagna, in provincia di Forlì, sotto gli occhi emozionati del fratello Antonio e dei genitori Lanfranco e Vera.

Entrambi giovani volti noti per le loro interpretazioni in teatro, cinema e televisione. Da quanto accertato, la causa della morte dell’ingegnere è apparsa immediatamente chiara, ovvero da ricondurre a un arresto cardiocircolatorio.

La Procura di Salerno non ha disposto ulteriori accertamenti e la salma è stata messa a disposizione della famiglia perché sia riportata a Rolo. Cucchiarini era stato assessore nel paese della Bassa dapprima tra gli anni Novanta e Duemila, nella giunta guidata dal sindaco Fabrizio Allegretti; poi nel primo mandato del sindaco Vanna Scaltriti, nel periodo 2004/2009, quando ricoprì le deleghe a Edilizia, ambiente e lavori pubblici.

"Era un uomo gentile, onesto e molto competente – lo ricorda commossa Scaltriti –. Con lui abbiamo lavorato benissimo. Porgo le condoglianze alla famiglia”. Non appena i due figli hanno saputo della tragedia, sono andati nella località salernitata, dove ieri si trovavano, per unirsi alla madre e portare a termine le procedure per il rientro a Rolo.