Languages Nights, stasera incontro col Sap

Serata ricreativa, culturale, ma anche di solidarietà, quella in programma oggi dalle 21 al Caffè Principe, in centro a Correggio, organizzata nell’ambito delle Languages Nights promosse da Eleonora Carmineti. Stasera sarà ospite Chiara Iotti del Sap, il Servizio di aiuto alla persona, che organizza momenti di tempo libero per ragazzi disabili con i volontari. Chiara racconta la sua esperienza, dando la possibilità di conoscere questo tipo di volontariato, potendo aderire al progetto di servizio sociale.