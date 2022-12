L’anno che verrà e i nostri sogni nel cassetto

Benedetta Salsi

L’anno che sta arrivando porta con sé le aspettative di una città che sta diventando sempre più grande e complessa. Ne mettiamo in fila solo alcune, le nostre, come nelle letterine dei buoni propositi o in quelle che i bimbi lasciano sotto l’albero, sperando che siano all’altezza dei sogni di tutti i reggiani: il rinnovo di piasa Cèca, vero cuore dell’esagono; l’apertura del Mercato coperto alimentare, con i piccoli traguardi turistici che meriteremmo di raggiungere; i nodi da sciogliere della viabilità provinciale; la crescita delle ex Reggiane, col suo bagaglio di obiettivi avveniristici e, finalmente, un sorprendente calendario culturale.