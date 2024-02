L’anno scorso il Comune ha investito quasi 300mila euro per le scuole

Risultano quasi 300 mila euro investiti nel 2023 per la manutenzione degli edifici scolastici di Correggio. La somma – di 290.763 euro – è stata spesa per 45 interventi alle scuole locali: dalla manutenzione ordinaria fino agli interventi straordinari per l’efficientamento energetico, migliorie a livello di confort e benessere, ma anche lavori per una maggiore sicurezza di alunni, docenti e impiegati. "Con un impegno finanziario complessivo così importante – ha commentato l’assessore alla scuola Gabriele Tesauri – abbiamo dimostrato un costante impegno nel garantire ambienti sicuri e accoglienti per gli studenti e il personale scolastico. Le manutenzioni eseguite riguardano interventi per migliorare l’efficienza degli impianti, la sicurezza delle strutture e la qualità degli ambienti di apprendimento. L’amministrazione comunale di Correggio riconosce l’importanza cruciale di investire nella manutenzione scolastica come parte integrante del suo impegno verso la crescita e lo sviluppo della comunità. Le scuole sono i luoghi in cui si formano i cittadini di domani, e garantire loro ambienti idonei e accoglienti è una delle nostre priorità. Lavorare insieme per il benessere delle scuole significa investire nel futuro della nostra comunità".

In programma anche un imminente intervento per il rifacimento completo della scuola elementare di Canolo, finanziato da risorse del Pnrr.