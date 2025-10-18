"L’anno scorso l’alluvione. La sicurezza? Come allora"

"Garantiamo lo stesso livello di sicurezza dell’anno scorso". La dichiarazione dei vertici di AiPo, nell’ambito di un programma sull’alluvione nella Bassa reggiana avvenuta nell’ottobre dello scorso anno, ha decisamente preoccupato il Comitato Aria Buona di Gualtieri e il Comitato Aria Pulita di Cadelbosco, i quali si aspettavano che in dodici mesi fossero stati adottati alcuni provvedimenti per garantire una maggiore tutela del territorio da eventi climatici, in particolare per la tenuta degli argini. "Garantire ora la stessa sicurezza di un anno fa – dicono insieme i rappresentanti dei due Comitati di cittadini – è assolutamente insufficiente. AiPo dichiara di aver effettuato lo sfalcio dell’erba degli argini ma non il taglio degli alberi in alveo, perché per questa operazione servirebbe uno stanziamento di fondi straordinario. Noi, invece, pretendiamo la comunicazione dei tempi di realizzazione delle opere strategiche. Viene detto che gli enti preposti a legiferare sul tema spinoso della presenza degli animali fossori non hanno ancora preso in carico seriamente il problema. Le istituzioni si organizzino per essere efficaci e svolgano i lavori che devono essere fatti. Un anno fa abbiamo avuto una alluvione con 18 milioni di metri cubi di acqua. E il livello di sicurezza garantito risulta uguale a quello di dodici mesi fa? Emerge una inadeguatezza di chi deve garantire la sicurezza dei nostri territori e che noi cittadini. Con le istituzioni locali dobbiamo pretendere un cambio di rotta per non trovarci in futuro in situazioni come nel 2024".

Antonio Lecci