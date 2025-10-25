L’annuncio della sindaca Ibattici : "Il castello di Borzano sarà nostro"

Il Comune di Albinea comprerà il castello di Borzano. Ad annunciarlo ufficialmente e con grande gioia è la sindaca Roberta Ibattici: "Dopo una serie di incontri abbiamo raggiunto un’intesa con gli eredi Munarini per l’acquisizione da parte del Comune di Albinea di un luogo iconico della nostra collina: il castello di Borzano e la zona circostante. E’ solo l’inizio di un lungo percorso, ma l’acquisizione rappresenta un essenziale punto di partenza, raggiunto grazie alla disponibilità della Regione a dare un contributo al progetto e all’Ente Parchi Emilia Centrale, partner fondamentale nella valorizzazione di una zona diventata proprio recentemente sito Unesco". Ibattici, da noi interpellata, ha spiegato che il castello sarà acquistato per un importo di circa 400mila euro. Il Comune di Albinea diventerà proprietario anche della vicina casa colonica e di altri undici ettari di terreno.

"Sarà valorizzata un’area conosciuta per la bellezza del paesaggio, della natura e storia", sottolinea la sindaca. "È un’area molto bella – prosegue Ibattici –, ma che ha bisogno di attenzione". Roberta Ibattici ringrazia "vivamente la famiglia Munarini, proprietaria del castello, per l’accordo trovato ma anche per aver sempre dimostrato negli anni grande disponibilità a condividere, in occasione di iniziative promosse dal Comune e dalle nostre associazioni, questo luogo unico del nostro territorio, per storia, bellezza e natura. Si tratta di un posto magico e suggestivo, completamente immerso nel verde delle prime colline reggiane".

Il castello ha origini medievali ed è stato edificato in una posizione strategica che offre una vista spettacolare su tutto il paesaggio circostante. "Costruito – ricorda la sindaca Ibattici – su una rupe di gesso, si trova al centro dell’area reggiana del sito seriale Unesco della vena del gesso e lungo l’anello di Ca’ del Vento. Ha regalato inoltre numerosi ritrovamenti archeologici che coprono un lungo arco temporale, dalla Preistoria al Rinascimento. Ci tengo infine a ringraziare per tutto il lavoro fatto l’assessore Leonardo Napoli che con me ha seguito passo per passo la costruzione dell’intesa".

Matteo Barca