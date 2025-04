L’annuncio durante il 25 Aprile: "Riavremo le spoglie di Domenico"

Sono state le note musicali della fisarmonica di Olindo Olmi il filo conduttore delle commemorazioni ufficiali del 25 Aprile a Quattro Castella. E durante la cerimonia, al termine dell’intervento della presidente dell’Anpi locale, Jessica Iori, che ha citato parole di Papa Francesco, è intervenuto il sindaco Alberto Olmi, annunciando il "ritorno a casa" nei prossimi mesi delle spoglie di Domenico Montanari, castellese morto a soli 30 anni anni nel campo di concentramento di Mindstedt, in Germania.

Internato militare, alla sua memoria è stata dedicata una pietra d’inciampo e ora, grazie alla disponibilità dei famigliari, ci sarà la possibilità di riaccogliere le sue spoglie e ospitarle nel cimitero del suo paese. "Ottant’anni di liberazione – ha aggiunto Olmi – non ci devono distrarre dal fatto che la "casa comune" va costruita ogni giorno e che se le nostre istituzioni repubblicane non governano e non costruiscono diritti e opportunità, allora vanno riformate con altre idee, progetti, persone. Perché le istituzioni non sono dei simboli, ma dei luoghi vitali al servizio dei cittadini e delle comunità nei loro diritti essenziali".

Il sindaco ha poi dato la parola a Liliana Manfredi Delmonte che, come sempre, ha emozionato i presenti con la sua lucida testimonianza di superstite all’eccidio della Bettola.