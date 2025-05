L’Anpi: : "Sarai sempre con noi"

Ad annunciare la scomparsa di Teresa Vergalli è stata l’Anpi, con una nota della segreteria nazionale e dei comitati di Reggio e Roma. "La partigiana ’Anuska’ sarà sempre presente; la sua testimonianza, che era fonte di ispirazione e pungolo, ci mancherà". Numerose le attestazioni di cordoglio. A partire dal messaggio del sindaco Marco Massari: "Teresa è stata una voce limpida e appassionata della nostra memoria collettiva. Con la sua testimonianza, nelle scuole e nelle piazze, ha continuato per tutta la vita a trasmettere i valori fondanti della nostra democrazia".

Istoreco, con cui Vergalli aveva collaborato, ne ripercorre il cammino partigiano: "Teresa sarà sempre con noi". Mentre Albertina Soliani, presidente dell’Istituto Cervi, la celebra quale "stella che ora brilla nel firmamento della Democrazia". Il Pd di Reggio esprime le sue condoglianze in un comunicato a firma del segretario provinciale, Massimo Gazza, e del presidente dell’Assemblea di Reggio, Roberta Mori: "Ha attraversato quasi un secolo con la forza gentile di chi ha scelto, a soli 16 anni, la via della libertà contro la barbarie. Le sue parole, sempre dirette e vibranti, hanno parlato ai cuori e alle coscienze, soprattutto dei più giovani". Il deputato Pd Andrea Rossi afferma che "la sua scomparsa lascia un vuoto nella memoria collettiva del nostro territorio e nella coscienza antifascista del nostro paese" mentre l’onorevole Dem Ilenia Malavasi ricorda la Vergalli come una donna "che ha vissuto in modo straordinario i valori portanti dell’antifascismo e poi i diritti, specie per le donne, l’impegno per la scuola e la cultura e la bellezza del sapersi rivolgere sempre ai giovani: come esempio". L’assessore regionale all’agricoltura, Alessio Mammi, cita le "sue riflessioni sulla libertà e sul costo che comporta essere liberi, monito per quanto stiamo vivendo ai giorni nostri".

Gabriele Gallo