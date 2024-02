L’antenna della discordia, dopo il generatore rimosso ieri altri lavori di escavazione

Per un generatore a diesel che se ne va, vi sono gli allacciamenti Enel che arrivano. Proseguono alacremente i lavori di messa in funzione dell’antenna per la telefonia mobile di Wind3-Cellenex in via Gozzano. Non più di una settimana fa era stato rimosso il generatore che alimentava il ripetitore, presumibilmente messo in funzione grazie a quel motore. Salvo poi venire rimosso in fretta e furia a seguito di proteste e segnalazioni, anche al Carlino, da parte dei residenti direttamente investiti dalle continue esalazioni provenienti dal generatore, nonché dai rumori. Una situazione che è stata risolta (momentaneamente o definitivamente?) rimuovendo il motore e disattivando, almeno per il momento, il ripetitore. I lavori, però, legati alla messa in funzione dello stesso non accennano a fermarsi. Infatti ieri si segnala la presenza di operai Enel che hanno compiuto delle escavazioni al fine di posare dei cavi elettrici da collegare all’antenna. Ricordiamo che sulla messa in funzione della stessa pende una causa amministrativa che si protrae ormai da un paio di anni tra i cittadini residenti di via Gozzano, che si sono riuniti in comitato, da una parte e la ditta di telefonia ed il Comune dall’altra. Un procedimento giudiziario che ha già visto una sentenza del Tar di Parma, favorevole a Comune e Wind3-Cellnex, ma impugnata al Consiglio di Stato dal stesso comitato. La sentenza, è prevista per l’estate.

ni. bo.