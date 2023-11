"L’antenna Vodafone? No, grazie". In Gardenia parte la raccolta firme

I cittadini del quartiere Gardenia, a Reggio, si sono uniti in una raccolta firme da indirizzare alla locale amministrazione comunale con l’obiettivo di scongiurare l’installazione di una antenna di telefonia mobile Vodafone, in via Fabio Filzi, all’altezza del numero civico 36. "Sebbene Vodafone sia un gestore perfettamente attivo e funzionante e nel quartiere, si vuole installare un stazione radio base – dicono i promotori della petizione – in una zona densamente abitata, dove peraltro sono attive ben due istituti scolastici: la struttura d’infanzia Michelangelo e la scuola secondaria Enrico Fermi. Anche volendo tralasciare l’impatto economico sul valore delle proprietà della zona, i cittadini sono preoccupati per la loro salute. Gli studi nazionali e internazionali riguardo l’inquinamento elettromagnetico confermano che perfino in caso di esposizione al di sotto dei limiti consentiti dalla legge possono verificarsi effetti biologici".

E si entra anche negli aspetti più generali del problema: "L’Organizzazione mondiale della sanità – aggiungono – ha classificato come potenzialmente cancerogene le radiazioni a bassa e alta frequenza". La raccolta firme è estesa a tutti i cittadini della zona e sensibili agli argomenti in questione. Gli interessati alla petizione possono telefonare al numero 3201703666. Si tratta dell’ennesima protesta di cittadini in merito ad antenne telefoniche e stazioni radio di questo tipo. Periodicamente emergono iniziative di gruppi di cittadini che contrastano l’installazione di impianti, soprattutto in zone molto popolate e in prossimità di scuole o altri luoghi considerati "sensibili".