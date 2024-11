L’anteprima del film: "Le Déluge" di Jodice su Maria Antonietta

Anteprima con il regista, oggi alle 18.30, al cinema Rosebud, dove Gianluca Jodice presenterà al pubblico il suo film ‘Le Déluge - Gli ultimi giorni di Maria Antonietta’, che si avvale di un cast di prim’ordine, di cui fanno parte Guillaume Canet, Mélanie Laurent, Aurore Broutin e Fabrizio Rongione.

L’opera racconta i pochi mesi in cui gli ultimi re e regina di Francia con i loro due figli vennero incarcerati in un castello fuori Parigi, in attesa di essere giustiziati. Luigi XVI e Maria Antonietta vengono condotti alla Tour du Temple in attesa del processo che poi li condurrà alla morte. L’attesa di una fine ineluttabile viene letta indagando i ruoli pubblici e le psicologie individuali. A Luigi XVI viene attribuita la frase "Dopo di me il diluvio". Questa sembra la chiave di lettura di un film coraggioso come quello di Jodice... Versione originale con sottotitoli in italiano.

Lara Maria Ferrari