L’anteprima del tour teatrale per gli amici al teatro Asioli. Tra il pubblico anche tanti vip

Concerto riservato ai suoi amici al teatro, Asioli di Correggio, la scorsa domenica sera.

Un appuntamento a invito che ha preceduto le date zero di stasera e domani, sempre nella sua Correggio andate sold out dopo poche ore, e quella del TeatroValli il 16 ottobre, di Luciano Ligabue con il concerto ’Dedicato a noi’. Date già tutte sold out.

A precederli uno spettacolo in anteprima per la famiglia, amici, compagni di scuola dell’istituto commerciale Einaudi e giornalisti.

In sala anche mamma Rina Iotti, la moglie Barbara Pozzo e la figlia Linda. Il fratello Marco. E tanti vip, tra cui Ignazio Maramotti insieme alla moglie Nicola, l’europarlamentare Stefano Bonaccini, l’onorevole Ilenia Malavasi (ex sindaca di Correggio), il primo cittadino di Ravenna e candidato alla presidenza della Regione Emilia Romagna Michele de Pascale.

"Ho pensato a un momento come questo – ha detto il rocker correggese in apertura di spettacolo – perché, dopo 13 anni dall’ultima mia esibizione in un teatro, volevo ripartire così: insieme alle persone a cui tengo di più, con un concerto solo per loro".

Saranno 31 i concerti teatrali di Ligabue, ognuno con una scaletta diversa per essere unico, nei più importanti teatri d’Italia.

Ma – assicurano dal suo staff – non farà mancare mai al pubblico i brani più amati del suo repertorio.

Dopo Correggio, il 5 ottobre l’appuntamento è al teatro Petruzzelli di Bari, per poi toccare tra le tante città Roma, Milano, Palermo, Catania, Genova. Fino a Lugano, in Svizzera, al Teatro Lac.

Sul palco domenica sera, sotto i riflettori, insieme al rocker correggese, c’erano Federico Poggiolini (che da trent’anni lo accompagna alla chitarra), Davide Pezzin (al basso), Luciano Luisi (alle tastiere) e Lenny Ligabue, per la prima volta in tour con il padre: dopo aver suonato per la prima volta in tutti i brani dell’album ’Dedicato a noi’.

Tra i progetti anticipati da Luciano Ligabue in ambito teatrale e legati a ’Certe notti’, la possibilità di riprendere il progetto della performance che aveva realizzato insieme ad Angelo Davoli (artista mancato dieci anni fa) – autore delle installazioni – e al coreografo Mauro Bigonzetti con i danzatori di Aterballetto, sulle canzoni di Ligabue.

Rappresentato anche al Teatro Valli, oltre che tra i silos nella campagna di Montecchio.