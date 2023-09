L’antica Fiera di . San Matteo a Praticello è ai nastri di partenza

Una Fiera lunghissima, quella di San Matteo a Praticello, i cui eventi inizieranno domani e si snoderanno fino al weekend successivo, per poi proseguire con altri momenti di socialità, musica e intrattenimento fino al 7 ottobre. L’idea è di spalmarli in oltre tre settimane in modo da valorizzarli e consentire ai cittadini di partecipare. La kermesse, giunta alla 178esima edizione, si apre domani nel salone parrocchiale alle 12.30 con ’Famiglie senza frontiere’, un pranzo aperto a tutti seguito da giochi. Lunedì alle 21, sempre in parrocchia, si terrà un incontro pubblico dal titolo ’L’immigrazione che funziona’, a cura della Caritas locale. Giovedì, in biblioteca, Sergio Marini parlerà del proprio ’Il mare delle illusioni’, libro presentato da Giovanni Pacchiano come ’Amici della domenica al Premio Strega 2023. L’apertura del lunapark, del ristorante greco (a cura della Proloco) e della mostra sulle vicende di Gattatico attraverso i manifesti storici si terranno venerdì prossimo, poi la grande fiera con bancarelle, la ’Magnalonga’ tra enogastronomia e sport, un raduno di auto e moto storiche, una suggestiva esibizione di tiro con l’arco, il Palio del sugo d’uva (II edizione), il concerto della scuola di musica ed una serie di laboratori, degustazioni e incontri dedicati all’apicoltura ed a riflessioni sulla biodiversità. Il 27 settembre si terrà poi la Cena del Volontariato, il giovedì la Festa degli orti sociali e, da venerdì 29 settembre, "Punto e a capo", festival dell’illustrazione e dei libri per ragazzi.

f. c.