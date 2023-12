L’antropologa forense Cattaneo racconta il dramma di chi perde un parente senza avere il corpo

Da "Naufraghi senza volto", scritto dall’antropologa forense Cristina Cattaneo, Laura Curino e Renato Sarti danno vita - questa mattina alle 11 al Ridotto del Valli per Finalmente Domenica - a una lettura teatrale per raccontare il dramma dei naufragi nel Mediterraneo dal punto di vista di chi lavora per restituire, attraverso le analisi autoptiche, identità ai morti in mare. Si chiama ambiguous loss, perdita ambigua, il sentimento che provano i parenti delle persone scomparse, un lutto che non si riesce a elaborare, perché non c’è la presenza di un corpo. Il Labanof, Laboratorio di Antropologia e Odontologia Forense diretto da Cristina Cattaneo - antropologa, medico legale e autrice di questo libro – lavora per restituire dignità a questi morti. Ingresso libero. Info: www.iteatri.re.it