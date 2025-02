Lanza resta in carcere: "Condizioni insopportabili"

"Vi è una revoca parziale della misura cautelare: questo vuole dire che al momento resta in carcere. Il problema è che le condizioni del mio assistito sono sempre meno sopportabili, in un carcere dove in 35 giorni ci sono stati: tre suicidi, un decesso per overdose e altre situazioni a rischio. La camera penale ha indetto altri due giorni di sciopero degli avvocati, 19 e 20 febbraio proprio per protestare sulle insostenibili condizioni carcerarie". A parlare, da Modena, è Fausto Gianelli, avvocato di Domenico Lanza – (sotto), detto ’Sceriffo’, a lungo residente a Cavriago – unico (al momento) indagato per il sequestro della giovane di Vitriola di Montefiorino, Daniela Ruggi (foto in alto). Infatti a seguito dell’esito della perizia del Ris di Parma sulle armi di Lanza – motivo per il quale il 67enne è in carcere – il Gip ha revocato la misura cautelare in merito al capo di imputazione relativo alla detenzione di armi da guerra, che non sono state ritenute tali. Restano invece le contestazioni rispettivamente ad una pistola funzionante e ai lanciarazzi, che in passato erano di libera vendita, fino al 1975 ma che l’indagato non ha mai dichiarato.

"Teniamo presente che al momento Lanza non ha una casa dove andare – continua l’avvocato Gianelli – e siamo in attesa della conclusione della perizia effettuata dai Ris all’interno della sua abitazione di Polinago. Intanto per far luce sulla scomparsa della 31enne è scesa in campo anche Nostos, organizzazione di volontariato dedicata a riportare a casa le persone scomparse. "La storia di Daniela Ruggi, come quella di Alessandro Venturelli apre uno spiraglio inquietante su una realtà nascosta, un sottobosco di sofferenza giovanile che trascende i confini nazionali – spiega Marc Di Maggio, cercatore di persone scomparse americano che ha deciso di aiutare la famiglia di Alessandro Venturelli, scomparso in circostanze misteriose il 5 dicembre del 2000 da Sassuolo. Marc è tra i componenti di Nostos appunto: "Lottiamo contro l’indifferenza – spiega - in Italia, tra 15.000 e 20.000 persone scompaiono ogni anno. Un dato agghiacciante, che spesso si traduce in un silenzio assordante, in un’indifferenza che lascia famiglie distrutte a lottare sole contro il tempo e la burocrazia. La storia di Alessandro è emblematica. Un ragazzo scomparso, un mistero che si infittisce a causa di un sistema di allerta inefficiente e di una risposta istituzionale troppo lenta".