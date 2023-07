Lapam, Matteo Roversi nuovo responsabile di Correggio e Rubiera

Sostituzione nel ruolo di segretario della sede Lapam Confartigianato di Correggio, oltre che della sede di Rubiera. Nelle scorse settimane, infatti, l’associazione ha nominato un nuovo segretario per questa zona. Si tratta di Matteo Roversi (foto), nominato nuovo responsabile delle sedi cittadine dell’associazione. Matteo Roversi prende il posto di Matteo Vezzani, ora all’interno dell’Area sindacale e comunicazione dove, nello specifico, svolgerà il ruolo di referente delle categorie dell’autotrasporto e del terzo settore.

"Un’occasione che colgo con grande entusiasmo – spiega il neo responsabile Matteo Roversi – e sono consapevole del lavoro che mi attende. Ma so di poter contare sulla competenza e sull’esperienza dei colleghi che ogni giorno sul territorio si impegnano costantemente per essere vicini alle nostre imprese associate. Abbiamo molto da fare, ma siamo pronti per affrontare le sfide e saper cogliere le opportunità che ci presenterà il territorio". L’area in questione è molto vasta, con numerose imprese attive sul territorio, in particolare a Correggio che conta oltre 25 mila abitanti.